C’est bouclé pour ce transfert à 60M€, que doit faire le PSG ?

Sortant d’une saison très épuisante, le PSG n’a pas encore activé les grandes manœuvres sur le mercato estival. Néanmoins, le club de la capitale devrait prochainement frapper un grand coup avec l’arrivée d’Illya Zabarnyi pour un montant avoisinant les 60M€. Selon vous, que doit ensuite faire Paris sur ce marché des transferts ?

Le PSG pourrait prochainement dynamiter le mercato estival. Et pour cause, le club de la capitale, qui a remporté la Ligue des Champions, se veut plutôt discret sur le marché pour le moment. En effet, les dirigeants parisiens ne souhaitent pas déséquilibrer un effectif bien bâti et soudé en y ajoutant trop de nouveaux éléments cet été. Comme le rappelle le journaliste Romain Collet Gaudin ce vendredi soir, trois renforts sont attendus cet été pour le PSG.