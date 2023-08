C’est bouclé, l’OM règle un deal à 18M€

Alexis Brunet

Dans les derniers jours du mercato, beaucoup de mouvements peuvent encore s'opérer. C'est le cas à l'OM, où Pablo Longoria réalise plusieurs achats, mais aussi des ventes ces derniers jours. Alors que Michael Murillo arrive à Marseille, Mattéo Guendouzi va lui s'engager avec la Lazio. Les deux clubs se sont mis d'accord.

Encore une fois, l'OM a été l'un des principaux acteurs du mercato estival en Ligue 1. Comme c'est le cas souvent depuis l'arrivée de Pablo Longoria, Marseille a beaucoup changé son effectif, d'une année à l'autre. Pour le moment, pas moins de sept joueurs ont rejoint le club phocéen, et même huit avec la très probable arrivée de Michael Murillo, le latéral droit d'Anderlecht.

Guendouzi va rejoindre la Lazio

En recrutant autant de joueurs, l'OM a été obligé de faire un peu de place dans son groupe. Pablo Longoria a réalisé plusieurs ventes. Cengiz Ünder s'est par exemple engagé avec Fenerbahçe, alors que Ruslan Malinovskyi a lui rejoint le Genoa, sous la forme d'un prêt avec option d'achat. D'après les informations du journaliste Fabrizio Romano, Marseille et la Lazio seraient sur le point d'annoncer le transfert de Mattéo Guendouzi. Les derniers documents auraient été échangés. Le Français va partir sous la forme d'un prêt payant d'1M€, avec une option d'achat obligatoire de 12M€, plus 5M€ de bonus, facilement atteignables.

Une légende revient à l’OM, ce n’est pas terminé https://t.co/CaEgEb3Hfh pic.twitter.com/jIKTm3wbNs — le10sport (@le10sport) August 29, 2023

Guendouzi part sur une mauvaise note

L'aventure entre l'OM et Mattéo Guendouzi s'est malheureusement mal finie. Le Français a été fautif lors du match retour du troisième tour préliminaire de Ligue des Champions. Dans les dernières minutes du match il a concédé un penalty, qui a permis au Panathinaïkos d'arracher les prolongations. Lors de la séance de tirs au but il a aussi raté son tir au but, ce qui a causé l'élimination de l'OM. En quittant Marseille, il disputera toutefois la C1 avec la Lazio, pendant que ses anciens coéquipiers se contenteront de la Ligue Europa.