C'est annoncé, il veut signer à l'ASSE

C’est désormais officiel, l’ASSE est maintenue en Ligue 2 après sa victoire ce samedi face à QRM (4-2). Après une première partie de saison catastrophique, le club du Forez a su relever la tête depuis janvier. Désormais, les Stéphanois doivent préparer la saison prochaine en réalisant un mercato estival de qualité. Prêté par le Standard de Liège, Mathieu Cafaro veut rester chez les Verts.

L’ASSE peut souffler. En meilleure forme depuis plusieurs mois, les hommes de Laurent Batlles se sont officiellement maintenus en Ligue 2 ce samedi. Longtemps présent dans la zone de relégation, le club du Forez pointe désormais à la 9ème place, et a su capitaliser sur le regain de forme de certains joueurs pour performer.

Mathieu Cafaro possède une option d’achat dans son contrat

C’est le cas notamment de Mathieu Cafaro. Formé à Toulouse et passé par le Stade de Reims, le milieu de terrain de 26 ans a été prêté par le Standard de Liège à l’ASSE l’été dernier. Buteur ce samedi face à QRM, Mathieu Cafaro possède une option d’achat évaluée à 500 000€ dans son contrat.

Cafaro aimerait rester à l’ASSE la saison prochaine