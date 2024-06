«Ça va rendre fou» : Il balance cash sur un dossier mercato de l’ASSE !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Titulaire à Angers, promu en Ligue 1 la saison prochaine, Himad Abdelli serait sur les tablettes de l’AS Saint-Étienne qui s’apprête également à retrouver l’élite. Cependant, le dossier s’annonce complexe pour les Verts selon Mohamed Toubache-Ter, qui s’interroge sur les fuites dans la presse risquant de crisper les Angevins.

Promu en Ligue 1 après sa victoire sur le FC Metz lors des barrages, l’AS Saint-Étienne est à la tâche pour bâtir une équipe capable de répondre aux exigences de l’élite. Selon les informations de L’Équipe , les Verts souhaitent notamment mettre la main sur Himad Abdelli, l’international algérien de 24 ans évoluant à Angers. Un dossier loin d’être avancé selon Mohamed Toubache-Ter.

« Aucune négociation entre Saint-Étienne et Abdelli »

« Il n’y a aucune négociation entre Saint-Étienne et Abdelli qui est un joueur courtisé. Il n’y a absolument rien , assure Mohamed Toubache-Ter dans un Space sur X, relayé par le site EVECT. Il y a un manque d’intelligence de faire fuiter une mauvaise information... Si tu le fais, essaye de le faire en sortant un montant qui pourra satisfaire le club qui vend. Si tu sors une information avec un montant entre 4 millions et 6 millions, ça ne fera qu’énerver le board angevins. Ils ne vont jamais lâcher ce joueur pour ce montant-là, ce n’est pas ce qu’ils veulent, ils veulent absolument le garder mais un mercato c’est long. Il n’y a aucune négociation entre les deux clubs, je suis très catégorique ».

« Ça va rendre fou les gens à Angers »