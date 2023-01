Benzema proche de la retraite, un crack français pour le remplacer ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Agé seulement de 17 ans, Mathys Tel est la dernière pépite du football français. Formé à Rennes, le natif de Sarcelles évolue, aujourd'hui, au Bayern Munich. Mais dernièrement, des rumeurs ont envoyé l'attaquant au Real Madrid. Directeur sportif du club allemand, Hasan Salihamidzic a répondu aux questions sur l'avenir du buteur.

Auteur de trois buts sous le maillot du Bayern Munich depuis le début de la saison, Mathys Tel est la nouvelle attraction du football français. Agé seulement de 17 ans, l'attaquant, formé à Rennes, est en pleine progression et pourrait faire le bonheur du club allemand pendant plusieurs années.

Mercato : Un Français mis à la porte par le Real Madrid ? https://t.co/VZPMX1WyXq pic.twitter.com/OesbZWeksg — le10sport (@le10sport) January 12, 2023

« Mathys est un garçon de haut niveau »

Directeur sportif du Bayern Munich, Hasan Salihamidzic n'a pas tari d'éloges à l'égard de Mathys Tel. « Mathys est un garçon de haut niveau, un talent de premier plan. Il s’améliore d’entraînement en entraînement. La demi-année avec nos garçons lui a fait beaucoup de bien » a-t-il confié. Il s'est confié, dans un second temps, sur les rumeurs envoyant son joueur au Real Madrid.

La rumeur Real Madrid ? « Je ne sais pas »