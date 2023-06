Benzema prend une décision fracassante, l'énorme hommage du Real Madrid

Hugo Chirossel

Après 14 ans passés au Real Madrid, Karim Benzema quittera le club à la fin de la saison. La Casa Blanca a officialisé la nouvelle ce dimanche matin et le Français s’en ira libre de tout contrat. Depuis cette annonce, beaucoup de joueurs merengue ont salué l’ancien attaquant de l’OL sur les réseaux sociaux.

Entre Karim Benzema et le Real Madrid, c’est terminé. Arrivé en 2009 en provenance de l’OL, l’attaquant âgé de 35 ans quittera le club espagnol le 30 juin prochain, une fois arrivé au terme de son contrat. La Casa Blanca a officialisé le départ de Karim Benzema ce dimanche via un communiqué : « La carrière de Karim Benzema au Real Madrid a été un exemple de comportement et de professionnalisme, et a représenté les valeurs de notre club. Karim Benzema a gagné le droit de décider de son avenir . »

«Le peuple n’oubliera pas, ce fût un honneur, Légende»

« Les madridistas et tous les fans du monde entier ont apprécié son football magique et unique, qui a fait de lui l'un des grands mythes de notre club et l'une des grandes légendes du football mondial. Le Real Madrid est et sera toujours sa maison, et nous lui souhaitons, ainsi qu'à toute sa famille, le meilleur dans cette nouvelle étape de sa vie », a ajouté le Real Madrid. Depuis, plusieurs joueurs madrilènes ont tenu à envoyer un message à Karim Benzema, notamment les Français Aurélien Tchouameni et Eduardo Camavinga. « Légende », a simplement déclaré le premier nommé sur Twitter , suivi du second : « Le peuple n’oubliera pas, ce fût un honneur, Légende ».

Benzvini, Vinzema... Lo que sea. El resultado siempre ha sido el mismo: goles, risas, títulos y, sobre todo, aprendizaje.Cuando el chico de São Gonçalo, demasiado tímido, llegó a Madrid en 2018, fuiste lo primero en recibirme. Nunca olvidaré.Crecí contigo. Ganamos España,… pic.twitter.com/t3XBh8THRp — Vini Jr. (@vinijr) June 4, 2023

«J'ai grandi avec toi»