Avant de signer à l'OM, il a vécu une humiliation

C'est désormais officiel, Jean-Louis Gasset est le nouvel entraîneur de l'OM. L'ancien coach de l'ASSE aura la lourde tâche de redresser la barre à Marseille seulement quelques jours après son échec personnel à la CAN. «C'était une humiliation», concède même le néo-Marseillais.

Dans la foulée de l'annonce du départ de Gennaro Gattuso, l'OM a officialisé son successeur, à savoir Jean-Louis Gasset. L'ancien entraîneur de l'ASSE débarque seulement quelques jours après son échec à la CAN. Il avait effectivement quitté ses fonctions de sélectionneur de la Côte d'Ivoire en pleine compétitions, avant que les Eléphants aillent au bout et deviennent champion d'Afrique. En conférence de presse, Jean-Louis Gasset revient sur cet échec.

Gasset vend déjà la mèche pour son avenir à l'OM ! https://t.co/x9ISHQmqdf pic.twitter.com/gvDsTUJhfb — le10sport (@le10sport) February 20, 2024

Gasset se lâche sur la CAN

« Alors la CAN, j'ai travaillé deux ans avec la Côte d'Ivoire. J'ai travaillé pendant deux ans pour créer un groupe, pour dégager les anciens, dégager les joueurs qui devaient amener un plus et dénicher les pépites. J'ai vécu deux années magnifiques. On a commencé par une victoire puis on a eu un trou de cinq jours. On a perdu un match 4-0, c'était une humiliation », révèle-t-il devant les médias avant de poursuivre.

«C'était une humiliation»