Aubameyang - OM : Nouveau coup de théâtre pour son remplaçant !

Thomas Bourseau

Eddie Nketiah (25 ans) pourrait bien avoir effectuer sa dernière préparation estivale avec Arsenal. En effet, bien que son entraîneur Mikel Arteta ait assuré cette semaine qu’il n’y avait rien de nouveau à signaler au sujet de l’éventuel départ de l’attaquant formé à Arsenal, les dirigeants des Gunners adopteraient une tout autre position qui ferait le bonheur de l’OM. Explications.

Bien qu’il soit brièvement passé par Chelsea, c’est à Arsenal qu’Eddie Nketiah a terminé sa formation d’attaquant. D’ailleurs, chez les Gunners, Nketiah a tout connu. Le numéro 14 de la légende Thierry Henry, une place de titulaire et plus récemment : de joker. L’OM a perdu Pierre-Emerick Aubameyang qui s’en est allé du côté d’Al-Qadsiah en Arabie saoudite où il a signé un contrat en or. Et depuis quelque temps, le comité de direction de l’Olympique de Marseille chasse Eddie Nketiah afin de le remplacer.

«Nous l'aimons beaucoup et pour l'instant il n'y a rien à discuter»

Et pourtant, Mikel Arteta qui est l’entraîneur d’Arsenal et d’Eddie Nketiah depuis 2020, soit au retour du prêt de l’Anglais de Leeds, laissait entendre cette semaine que l’attaquant des Gunners pourrait ne pas quitter le club londonien cet été. « Nous ne pouvons pas parler de ce genre de choses. Il a joué quelques minutes aujourd'hui, c'est un joueur qui a beaucoup donné, nous l'aimons beaucoup et pour l'instant il n'y a rien à discuter ». Cependant, dans la nuit de jeudi à vendredi, une chambre d’hôtel aurait été réservée au nom d’Eddie Nketiah à Marseille, mais a été occupée par ses représentants.

C’est bientôt bouclé pour l’arrivée d’Eddie Nketiah à l’OM ?

Toutefois, il semblerait tout de même que Nketiah se rapprocherait grandement de l’OM. Arsenal serait désormais enclin à l’idée de céder Eddie Nketiah à l’OM, sans passer par un transfert sec de 35M€ comme ce fut le cas il y a encore peu. Un prêt avec une obligation d’achat de 30M€ selon The Athletic. Ce qui permettrait à l’OM d’éventuellement mener à bien cette opération. Pour ce qui est du point de vue contractuel, tout serait déjà convenu entre le clan Nketiah et l’Olympique de Marseille pour un contrat de 5 ans.