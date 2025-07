Aubameyang - OM : Le gros défi lancé à De Zerbi

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le secteur offensif de l’OM va connaître un ajout de taille avec Pierre-Emerick Aubameyang, proche de faire son retour une année après son départ pour l’Arabie saoudite. Alain Giresse se montre optimiste quant à la réussite de l’international gabonais, et attend désormais de voir comment Roberto De Zerbi va gérer son attaque.

« Malgré ses 36 ans et une carrière déjà très riche, il reste un compétiteur »

Alain Giresse se montre optimiste concernant la réussite de ce retour à l’OM. « Il ne revient pas n’importe où. Il connaît très bien la Ligue 1 et la France, où il est né. Lors de sa première saison à l’OM (2023/24), il avait inscrit trente buts toutes compétitions confondues. Le public l’adorait, et lui semblait s’épanouir dans cet environnement. Mais au-delà de l’affectif, je pense que l’opportunité de rejouer dans un championnat de haut niveau, et notamment en Ligue des Champions, a été déterminante. Malgré ses 36 ans et une carrière déjà très riche, il reste un compétiteur. L’OM vise le haut du tableau en Ligue 1, la C1 est au programme… Tout cela a forcément pesé dans la balance, confie l’ancien international tricolore. Il est toujours affûté, il entretient son corps et connaît les exigences du très haut niveau. Beaucoup sont partis dans le Golfe bien plus jeunes que lui. Lui y a passé une seule saison, réussie d’ailleurs, et je suis convaincu qu’il va rapidement se réadapter au rythme et à la pression de l’OM. »