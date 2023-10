Au coeur de la révolution du PSG, il déballe tout !

Thomas Bourseau

Passé par le PSG le temps d’une saison, à savoir 2014-2015, Yoann Cabaye dispose du statut de directeur adjoint du centre de formation du Paris Saint-Germain. L’occasion pour lui d’évoquer la révolution sportive, mais aussi institutionnelle, mise en place par le président Nasser Al-Khelaïfi.

En juin 2022, après un échec en Ligue des champions en 1/8ème de finale et une fin de saison poussive avec Mauricio Pochettino, Nasser Al-Khelaïfi expliquait au Parisien qu’il lançait, en sa qualité de président du PSG, une révolution institutionnelle et sportive au sein du club de la capitale avec pour objectif, entre autres, de mieux développer le centre de formation.

«Nous avons le nouveau centre d’entraînement»

Nommé directeur adjoint du centre de formation par Leonardo en 2021, ex-directeur sportif du club, Yoann Cabaye a pu voir un véritable changement en interne avec notamment le nouveau centre d’entraînement du club : le Campus PSG. « Quand Leonardo m'a appelé il y a deux ans pour me donner le poste, c'était parfait. Je suis au bon endroit, au bon moment. L'académie est plus qu'une académie. Nous jouons la Youth League (UEFA) chaque saison, nous avons des relations avec des agents et il y a des joueurs dont nous attendons beaucoup. C'est une très bonne expérience et, en plus, nous avons le nouveau centre d’entraînement ».

Snobé par deux buteurs, le PSG va repartir à l'assaut https://t.co/SxZhcrKyWr pic.twitter.com/kikKvL1q2Z — le10sport (@le10sport) October 4, 2023

«Nous pourrons travailler sur nos trois piliers : le sport, l'école et l'éducation sociale»