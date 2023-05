ASSE : Transfert à 2M€, la terrible annonce

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une magnifique seconde partie, au point de faire partie des cinq nommés pour le Trophée UNFP de meilleur joueur de Ligue 2, Niels Nkounkou ne sait toujours pas de quoi son avenir fait. Prêté par Everton, il dispose d'une option d'achat estimée à 2M€. Et si l'ASSE compte payer cette somme, le joueur formé à l'OM veut toutefois aller plus haut.

Après une première partie de saison catastrophique, l'ASSE a vécu un hiver mouvementé. Avec de nombreuses recrues, les Verts ont réussi à redresser la barre et acter de façon officielle leur maintien. Niels Nkounkou fait partie des joueurs qui ont changé la face de l'équipe de Laurent Batlles. Auteur d'une magnifique seconde partie de saison, le joueur prêté par Everton est même nommé pour le Trophée de meilleur joueur de la saison de Ligue 2. Par conséquent, l'ASSE compte bien lever l'option d'achat estimée à 2M€. Néanmoins, cela ne signifie pas pour autant que le latéral gauche poursuivra son aventure chez les Verts. Il ne cache pas ses envies d'ailleurs.

«On verra ce que l’avenir me réserve»

« Comme je l’ai toujours dit, j’avais pour mission de venir à Saint-Étienne pour aider le club à se maintenir. L’objectif est quasiment atteint. Je ne pense pas spécialement à mon avenir. Je veux d’abord bien finir la saison, collectivement et individuellement. Après, en fonction de mes performances, on verra ce que l’avenir me réserve. Il faut que je sois bon tous les week-ends. Après, je réfléchirai à savoir s’il faut rester à Saint-Étienne ou signer ailleurs sachant que j’appartiens à Everton », assure-t-il dans une interview accordée à Onze Mondial .

Nkounkou veut se «jauger à l’échelon supérieur»