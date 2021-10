Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Du nouveau dans le divorce avec Stéphane Ruffier !

Publié le 18 octobre 2021 à 16h10 par La rédaction

Depuis sa rupture de contrat, Stéphane Ruffier conteste fermement son licenciement par l'ASSE. Les deux parties devraient donc se retrouver très prochainement aux prud'hommes, une date de passage au tribunal ayant été fixée.

Le feuilleton Stéphane Ruffier va reprendre de plus belle. En janvier 2021, après neuf ans de bons et loyaux services, l’ex-gardien international a vu son contrat être rompu par l’ASSE. L’homme de 35 ans avait été mis à pied à deux reprises pour deux choses : un retard à l’entraînement, puis un abandon d’une séance d’entraînement individuelle quatre mois plus tard. Les deux parties avaient eu l’occasion de régler leurs problèmes lors de l’audience de conciliation organisée en septembre dernier, à laquelle Stéphane Ruffier ne s’était pas rendu. L’ASSE et le désormais entraîneur des jeunes gardiens de l’Aviron Bayonnais FC auront donc une nouvelle occasion de régler leurs différents.

Rendez-vous aux prud’hommes entre l’ASSE et Ruffier