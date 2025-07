Arabie Saoudite - OM : Grosse offre annoncée à l’étranger !

A quelques semaines du début officiel de la saison en Ligue 1, l’Olympique de Marseille souhaite encore boucler plusieurs renforts pour Roberto De Zerbi. C’est le cas au milieu de terrain, un secteur qui s’est affaibli dernièrement et où la piste Ismaël Bennacer n’a toujours pas été abandonnée selon nos informations.

Ce dossier fait beaucoup parler de l’autre côté des Alpes, puisque les Rossoneri ne compteraient clairement plus sur l’international algérien. En effet, Bennacer n’a pas été convoqué pour la tournée de pré-saison en Asie et il a été invité à se trouver un nouveau club pour la saison prochaine. La piste OM reste vive, mais d’autres ont fait surface en ce mercato estival.

Al Ittihad plus fort que l’OM ?

L’une d’entre elles le mènerait vers Al Ittihad, club d’un certain Karim Benzema. D’après les informations de Sport Mediaset, l’AC Milan attendrait ainsi une grosse offre de la part du club saoudien, qui semble avoir une plus grosse marge de manœuvre que l’OM. C’est le cas pour une éventuelle indemnité de transfert mais surtout pour le salaire, puisque Ismaël Bennacer gagne tout de même 4M€ net par an.