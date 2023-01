Après son fiasco avec la Belgique, il veut rejoindre Cristiano Ronaldo

La rédaction

Sélectionneur de la Belgique depuis 2016, Roberto Martinez a quitté son poste après la décevante Coupe du monde au Qatar des Diables Rouges, éliminés dès la phase de poules. Toutefois, le tacticien espagnol pourrait prochainement retrouver le banc d'une sélection puisque le Portugal serait très intéressé par son profil.

Au Qatar cet hiver, la Belgique a été éliminée en phase de poules tandis que le parcours du Portugal s'est arrêté en quart de finale après une défaite surprise contre le Maroc. Une désillusion commune pour ces deux sélections où les sélectionneurs respectifs, Roberto Martinez et Fernando Santos, ont quitté leurs postes après de longues années de service.

Roberto Martinez pour succéder Fernando Santos

Cette Coupe du monde 2022 a engendré le départ de plusieurs sélectionneurs, dont Roberto Martinez et Fernando Santos. Ce vendredi, The Daily Telegraph révèle que Roberto Martinez serait dans la course pour occuper le poste de sélectionneur de la sélection portugaise. Un profil expérimenté qui a notamment conduit les Diables Rouges jusqu'en demi-finale de la Coupe du monde 2018 où ils s'étaient inclinés contre l'Equipe de France de Didier Deschamps, future championne du monde. Pour la succession de Roberto Martinez, Thierry Henry, alors adjoint de l'Espagnol lors du Mondial au Qatar, semble en pole position.

Coupe du Monde 2022 : Coup de tonnerre en Belgique pour Thierry Henry https://t.co/iokFSGDcKo pic.twitter.com/1o0NBmXj5r — le10sport (@le10sport) December 2, 2022

Le dossier Mourinho abandonné ?