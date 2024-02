Après Mbappé, nouvelle décision radicale au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'issue du feuilleton Mbappé semble désormais inévitable puisque l'attaquant français aurait annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait quitter le PSG à l'issue de la saison. Une information qui jette un énorme froid sur l'avenir de Luis Campos, qui avait débarqué en 2022 dans la foulée de la prolongation de Kylian Mbappé. Cependant, malgré sa proximité avec l'entourage du capitaine des Bleus, le conseiller sportif du PSG devrait conserver son poste.

Après de très longs mois d'attente, la bombe a été lâchée ce jeudi. Bien que rien ne soit officiel pour le moment, Kylian Mbappé aurait annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait quitter le PSG à l'issue de la saison. Une situation qui va bien évidemment avoir un énorme impact sur le club de la capitale et qui pourrait faire des dégâts en interne. L'avenir de Luis Campos peut notamment poser question. Et pour cause, le dirigeant portugais, très proche de la famille Mbappé, avait été nommé au poste de conseiller sportif dans la foulée de la prolongation du crack de Bondy en 2022. Cela faisait partie des demandes de Kylian Mbappé pour rester.

Campos va rester au PSG...

Par conséquent, il serait logique d'estimer que le départ de Kylian Mbappé entraînera celui de Luis Campos. Néanmoins, selon les informations de Fabrizio Romano, ce n'est pas encore le cas. Le dirigeant portugais n'envisage effectivement pas de quitter le PSG et veut s'inscrire dans la durée dans ce projet.

... et prépare la succession de Mbappé

Il faut dire que Luis Campos est déjà tourné vers un énorme projet, à savoir trouver le successeur de Kylian Mbappé. Et pour cause, le départ de l'attaquant français va forcément nécessiter un gros mercato pour remplacer un tel joueur. Plusieurs pistes circulent déjà à l'image de Victor Osimhen, Lautaro Martinez ou encore Marcus Rashford. Et c'est bien Luis Campos qui sera en charge de ce chantier colossal pour le PSG.