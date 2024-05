Après Mbappé, le PSG se lance dans le «grand feuilleton» du mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le départ de Kylian Mbappé met fin à un très long feuilleton qui aura rythmé les coulisses du PSG, mais qui pourrait bien en provoquer un autre. En effet, alors que l’avenir de Xavi Simons n’est toujours pas réglé, Fabrizio Romano estime que ce sera l’un des grands feuilletons de l’été sur le mercato.

C'est désormais officiel, le feuilleton Mbappé est terminé. L'attaquant français a annoncé son départ du PSG à l'issue de la saison. Par conséquent, le club parisien cherche son successeur qui pourrait être Xavi Simons, actuellement prêté au RB Leipzig. Son retour est encore loin d'être acté et son avenir est toujours aussi flou. Pour Fabrizio Romano, ce sera même l'un des feuilletons de l'été sur le mercato.

Xavi Simons met le feu au mercato

« Le Paris Saint-Germain n'a pas l'intention de vendre Xavi Simons lors du prochain mercato estival et une réunion a eu lieu cette semaine entre le conseil d'administration du PSG et le camp du joueur pour discuter de la situation. D'après ce que l'on m'a dit, le PSG a confirmé lors de cette réunion avec Xavi Simons et son agent qu'il n'avait pas l'intention de le vendre dans le cadre d'un transfert permanent. Rien ne se passe donc pour un transfert définitif - cela n'a jamais été une possibilité, malgré les liens avec Barcelone et le RB Leipzig, car cela coûterait trop cher. Le seul moyen pour le milieu de terrain néerlandais de partir est d'être prêté, et cela n'arrivera que s'il va voir le PSG et lui fait comprendre qu'il veut partir, car le PSG préférerait le garder », assure le journaliste italien auprès de CaughtOffside , avant de poursuivre.

«Cela pourrait être l'un des grands feuilletons du mercato»