Après la révolte, le PSG va déclencher ce transfert XXL !

Amadou Diawara

Pour renforcer son attaque lors de ce mercato hivernal, le PSG aurait coché les noms de Khvicha Kvaratskhelia et de Marcus Rashord. Finalement, le club de la capitale serait sur le point d'officialiser le transfert de l'ailier du Napoli. Pour pallier le départ de Khvicha Kvaratskhelia, les Azzurri auraient décidé de se jeter sur Marcus Rashford, et ce, pour calmer les supporters mécontents.

Orphelin de Kylian Mbappé, transféré au Real Madrid le 1er juillet, le PSG a recruté Désiré Doué lors du dernier mercato estival, et ce, pour le remplacer numériquement. Malgré tout, le club de la capitale a décidé de recruter un nouvel attaquant lors de cette fenêtre de transferts.

Le PSG frappe fort ! Un attaquant colombien à 120M€ déjà dans les tuyaux… 🤑

➡️ https://t.co/csQqvt9Us4 pic.twitter.com/natf33PLA3 — le10sport (@le10sport) January 16, 2025

Naples veut remplacer Kvaratskhelia par Rashford

Pour renforcer sa ligne offensive au mois de janvier, le PSG aurait coché plusieurs noms, notamment ceux de Khvicha Kvaratskhelia et de Marcus Rashford. Finalement, le club de la capitale aurait opté pour le numéro 77 du Napoli, qui devrait arriver à Paris pour une somme proche de 70M€, hors bonus.

Les supporters de Naples sont mécontents pour Kvaratskhelia

Selon les informations de The Sun, Marcus Rashford pourrait prendre la place de Khvicha Kvaratskhelia à Naples. A en croire le média britannique, les Azzurri seraient prêts à se jeter sur l'international anglais, et ce, pour combler le vide laissé par leur numéro 77 en deuxième partie de saison. En effet, les hautes sphères du Napoli souhaiteraient récupérer Marcus Rashford sous la forme d'un prêt, et ce, jusqu'au 30 juin. Antonio Conte étant un grand fan du buteur de Manchester United. De surcroit, le club italien jugerait bon de recruter l'attaquant de 27 ans pour calmer ses supporters mécontents, qui ne digèrent pas du tout le départ de Khvicha Kvaratskhelia. De son côté, Marcus Rashford serait emballé par l'idée de signer chez les Azzurri, ayant déjà fait savoir à ses représentants qu'il était disposé à migrer vers l'Italie. Heureusement pour Aurelio De Laurentiis, l'AC Milan et l'Arabie Saoudite seraient hors jeu pour le transfert de Marcus Rashford. D'une part, les Rossoneri devraient abandonner l'idée de recruter Marcus Rashford, doutant de sa condition physique. D'autre part, l'international anglais serait réticent à l'idée de s'exiler vers le Moyen-Orient.