Après la crise, l'OM a réalisé un gros coup ?

En pleine crise en début de saison, l'OM a du composer avec la démission précoce de son nouvel entraineur Marcelino. Pour sauver le club phocéen, Pablo Longoria a fait appel à Gennaro Gattuso. Et comme tout entraineur, ce dernier est arrivé avec un adjoint, à savoir Luigi Riccio. Pour Fabrizio Lucchesi, leur ancien dirigeant à Pise, ce dernier possède des qualités rares et il pourrait donc faire de Gattuso un entraineur à succès dans quelques temps.

Gennaro Gattuso a la lourde tâche de redresser l'OM. L'Italien démarre plutôt bien son mandat avec une défaite encourageante à Monaco (3-2), un nul face à Brighton (2-2) et un succès face au Havre (3-0) juste avant la trêve. Et encore une fois, il peut compter sur le travail de son adjoint Luigi Riccio, reconnu pour ses qualités partout où il est passé.

«C'est un phénomène»

A commencer par Edgar Çani, qui se montre élogieux à son sujet. « C'est un phénomène dans l’analyse des matches, un maniaque de la tactique. Tout ce qu’il nous avait dit la semaine avant nos cinq matches de play-off pour la montée s’était produit sur le terrain », confie l'ancien attaquant de Pise dans La Provence . Fabrizio Lucchesi va encore plus loin en estimant que l'adjoint de Gennaro Gattuso pourrait permettre au coach de l'OM de réaliser une carrière d'entraineur couronnée de succès.

«Tous les grands entraîneurs ont eu de grands seconds dans l’ombre, et Riccio l’est»