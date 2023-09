Après ce transfert, le PSG échappe au scandale

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme attendu, Marco Verratti va rejoindre Al-Arabi au Qatar pour environ 50M€. C'est le second joueur du PSG qui rejoint le championnat qatari, ce qui soulève évidemment des questions compte tenu du lien clair entre le club de la capitale et le Qatar. Néanmoins, ce transfert ne semble mettre en danger les Parisiens.

Après 11 ans au PSG, Marco Verratti va quitter le club de la capitale afin de s'engager avec Al-Arabi au Qatar où il retrouvera d'ailleurs Abdou Diallo, également transféré cet été. Et bien évidemment, ce transfert fait parler compte tenu du lien direct entre le PSG et le Qatar, propriétaire du club parisien par le biais de son fonds d'investissement QSI. Par conséquent, les Parisiens auraient pu se mettre en danger puisqu'ils auraient pu profiter de ce lien pour faciliter la transaction. Une situation commentée par Jean-Baptiste Guégan, géopolitologue et auteur de Qatar, dominer par le sport.

«La question, c’est surtout l’inaction des instances sur ce type de questions»

« C’est l’avantage de travailler avec soi-même. Ça pose la question des parties liées et des conflits d’intérêts. Vous fixez vous-mêmes les prix, ça peut arranger au niveau du fair-play financier… Est-ce que c’est forcément une façon malveillante de jouer avec les règles ? La question, c’est surtout l’inaction des instances sur ce type de questions », explique-t-il dans les colonnes du Parisien , avant d'en rajouter une couche.

«C’est une manière pour le championnat qatarien de récupérer des joueurs qui ne seraient pas venus sinon»