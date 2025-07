Alerte à l'OM, ce transfert est annoncé !

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028, Leonardo Balerdi pourrait quitter l'OM de Pablo Longoria lors de ce mercato estival. Selon la presse britannique, Newcastle songerait à recruter le capitaine de Roberto De Zerbi d'ici la fin du marché. En effet, les Magpies auraient cité le nom de Leonardo Balerdi lorsqu'ils ont évoqué le recrutement en interne.

En difficulté lors de ses premières années à l' OM , Leonardo Balerdi a pris une autre dimension à la fin de la saison 2023-2024. En effet, Roberto De Zerbi a décidé de le nommer capitaine dès son arrivée à Marseille . Et malheureusement pour le coach italien, Leonardo Balerdi pourrait prendre le large lors de ce mercato estival.

Newcastle : Guehi et Scalvini sont également ciblés

Selon les informations de The Athletic, Newcastle souhaiterait s'offrir les services d'un nouveau défenseur central lors de ce mercato estival. En plus de Marc Guehi (Crystal Palace) et de Giorgio Scalvini (Atalanta), les Magpies s'intéresseraient à Leonardo Balerdi. En effet, les Anglais auraient cité le nom du capitaine de l'OM lorsqu'ils ont évoqué le mercato dernièrement. Pour rappel, Leonardo Balerdi est sous contrat jusqu'au 30 juin 2028.