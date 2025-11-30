A peine arrivé, il vit un calvaire à l'OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Recruté à l'OM par le RB Leipzig sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat de 20M€, Arthur Vermeeren a vu Roberto De Zerbi lui accorder plus de temps de jeu ces dernières semaines. Le jeune Belge présente des qualités plutôt séduisantes mais il est resté sur le banc lors du match face à Toulouse samedi (2-2). Une décision qui s'explique par la volonté de le préserver mentalement.

Milieu de terrain de 20 ans, Arthur Vermeeren a fait des débuts plutôt remarqués à l'OM. Le joueur belge, prêté par le club allemand du RB Leipzig, n'a pas été aligné par Roberto De Zerbi contre Toulouse. L'entraîneur italien a préféré se passer de lui, pensant peut-être que Toulouse serait un obstacle assez facile à négocier. Gaël Clichy estime qu'il faut bien le laisser au repos parfois.

Vermeeren pas titulaire, De Zerbi a fait une erreur ? Titulaire lors de 4 des 5 derniers matches de Ligue 1 avec l'OM ainsi que face à Newcastle, Arthur Vermeeren n'était pas présent pour affronter Toulouse. Si certains s'interrogeaient sur cette décision de Roberto De Zerbi, pour Gaël Clichy ce n'était pas aussi illogique. « La non-titularisation de Vermeeren ? Il est très performant, mais à 20 ans, la charge mentale est présente hein » réagit l'ancien joueur dans l'After Foot de RMC.