80M€ : Surprise, Mbappé offre un transfert au PSG ?

Le PSG a battu le Real Madrid ce mercredi (4-0) pour décrocher son billet pour la finale de la Coupe du monde des clubs. Rodrygo n’est même pas entré en jeu pendant la rencontre. Les Merengue chercheraient d’ailleurs une nouvelle destination pour l’international brésilien, convoité par les Rouge-et-Bleu cet été.

Rodrygo poussé vers la sortie par Mbappé ?

Comme le rapporte MARCA, Rodrygo se dirigerait de plus en plus vers la sortie. Depuis l’arrivée de Kylian Mbappé, l’international auriverde ne semble plus entrer dans les plans du Real Madrid. La Casa Blanca se serait d’ailleurs mise à la recherche d’une nouvelle destination pour le Brésilien, dont le prix a été fixé à 80M€.