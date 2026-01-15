7M€ : La proposition qui va dégoûter l'OM ?

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille a enfin lancé son mercato hivernal, avec le transfert de Robinio Vaz à l’AS Roma. Mais ce n’est que le début, puisque Medhi Benatia et Pablo Longoria semblent avoir trouvé leur prochain objectif pour renforcer l’équipe de Roberto De Zerbi.

La première partie de saison n’a pas été simple pour l’OM et il faudra absolument combler quelques lacunes pour créer la surprise dans les prochains mois. Ça commence dès ce mercato hivernal, avec plusieurs noms qui sont annoncé depuis quelques semaines.

Mingueza à l’OM ? C’est notamment le cas d’Oscar Mingueza, ancien espoir du FC Barcelone au poste de latéral droit qui évolue actuellement au Celta Vigo. A Marseille, on apprécierait son profil et l’Espagnol pourrait bien débarquer pour un tout petit prix, puisque son contrat se termine en juin prochain et une prolongation ne serait pas à l’ordre du jour.