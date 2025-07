300M€ : Le transfert légendaire provoqué par Mbappé ?

Kylian Mbappé a fait une victime de taille en signant au Real Madrid : Vinicius Jr. Le Brésilien se sentirait nettement moins bien valorisé que son coéquipier chez les Merengue. La Casa Blanca n’exclurait d’ailleurs pas un transfert de l’attaquant de 24 ans, qui pourrait entrer dans l’histoire du mercato.

La première saison de Kylian Mbappé au Real Madrid n’a pas été une franche réussite sur tous les plans. L’attaquant de 26 ans a été sacré Soulier d’Or et Pichichi, mais n’a pas remporté la Liga ni la Ligue des Champions avec les Merengue. Et comme si cela ne suffisait pas, l’international français serait à l’origine de certaines tensions entre la Casa Blanca et Vinicius Jr .

L'Arabie Saoudite pousse encore pour Vinicius Jr

Comme le rapporte SPORT, la Saudi Pro League continuerait de pousser pour s’attacher les services du Brésilien. Une offre de 300M€ a même été évoquée ces derniers jours. Le transfert de Vinicius Jr deviendrait ainsi le plus cher de l’histoire du mercato, éclipsant les 222M€ déboursés par le PSG pour Neymar en 2017. L’ailier de 24 ans deviendrait également l’un des sportifs les mieux payés de la planète. En l’espace de quelques mois, Vinicius Jr est passé de favori pour le Ballon d’Or à conspué par les supporters du Real Madrid. L’arrivée de Kylian Mbappé a fait des dégâts dans le vestiaire madrilène. À voir maintenant comment la situation évoluera entre les Merengue et Vinicius Jr. Pour le moment, les relations sont de plus en plus tendues entre les deux parties.