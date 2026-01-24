15M€ : L'OM reçoit une réponse cash pour un transfert ! 

Alexis Brunet

Cet hiver, l’OM a décidé encore une fois de se montrer actif lors du mercato. Pour le moment, le club phocéen a déjà fait venir deux joueurs mais ce n’est pas terminé. En effet, les Marseillais ont envoyé une offre pour un joueur de Serie A évalué à 15M€ mais un tel transfert ne serait pas possible car son équipe ne souhaite pas le vendre.

Que cela soit l’hiver ou bien l’été, l’OM est souvent l’un des principaux acteurs du mercato en Ligue 1. Ces derniers jours, le club phocéen a d’ailleurs bouclé plusieurs transferts. Pablo Longoria a d’abord vendu Robinio Vaz à l’AS Rome contre un chèque de 25M€, puis il a mis la main sur Ethan Nwaneri et Quinten Timber. Le premier sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison, alors que le second s’est engagé pour quatre ans et demi.

L’OM piste Abdelli… Deux joueurs ont donc posé leurs valises à Marseille dernièrement, mais ce n’est pas terminé. En effet, depuis plusieurs jours, le club phocéen possède un accord avec Himad Abdelli. Problème, aucun terrain d’entente n’a encore été trouvé avec le SCO. Cela devrait toutefois être fait avant la fin du mercato, car le milieu de terrain algérien est en fin de contrat à l’issue de la saison et il pourrait donc s’en aller gratuitement dans quelques mois, s’il ne rejoint pas l’OM cet hiver.