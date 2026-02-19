Il prédit un moment très compliqué à un joueur du PSG : «Il va chialer»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Moins performant et assez critiqué ces dernières semaines, un joueur du PSG a répondu de la meilleure des manières, sur le terrain. Un consultant n’a en revanche pas aimé son attitude et s’est interrogé sur sa réaction lorsqu’il sera amené à traverser des périodes encore plus compliquées que celle-ci.

Après le coup de gueule d’Ousmane Dembélé envers l’individualisme de certains de ses coéquipiers, on pensait que la star du PSG visait Désiré Doué, remplaçant au coup d’envoi du barrage aller de Ligue des champion face à l’AS Monaco (2-3) mardi. Le premier s’étant blessé au mollet en première période, le second l’a remplacé et s’est offert un doublé. La meilleure des réponses pour un joueur assez critiqué ces dernières semaines et qui s’est fait remarquer par sa célébration sur son premier but, en se bouchant les oreilles.

« Si tu t’offusques parce que t’as été critiqué, un tout petit peu critiqué pendant une semaine… » « Je trouve ça nul. Si tu t’offusques parce que t’as été critiqué, un tout petit peu critiqué pendant une semaine… », a réagi Christophe Dugarry dans Rothen s’enflamme sur RMC. « Après que pendant des mois et des mois il y a eu le Golden Boy, le plus fort etc… Pendant une semaine tes performances ont été moins bonnes. C’est aussi grandir même si c’est un jeune joueur. C’est aussi montrer de la maturité de reconnaître que tes performances ont été un peu moins bonnes. Même ton propre coéquipier te l’a dit, il t’a envoyé un signe. Je trouve que ce n’est pas à la hauteur de ces espèces de gestes qui ne veulent rien dire. Mettre ce doigt sur la bouche, sur les oreilles, tu n’entends pas le public. En faisant ça tu nous montres le contraire, tu montres que t’as entendu les critiques, que tu les as écouté et qu’elles ne t’ont pas plu. En plus, le geste que tu fais c’est le contraire de ce qu’il s’est passé. Je trouve que ça ne grandit pas le joueur, je trouve que ça ne sert à rien, je trouve que c’est de la provocation qui est ridicule. »