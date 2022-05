Mercato : Un crack de Manchester City vers Dortmund ?

Foot - Mercato

Le Borussia Dortmund est tout proche d'enregistrer l'arrivée d'une jeune pépite en provenance de Manchester City.

Gros coup en vue pour Dortmund ? Le club allemand est sur le point de boucler la signature d'un joueur considéré comme un futur crack. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, Jayden Braaf, ailier gauche de 19 ans, va signer gratuitement au Borussia Dortmund, libre de tout contrat après la fin de son aventure avec les moins de 23 ans de Manchester City. Passé par le PSV Eindhoven, l'attaquant néerlandais est l'une des plus grosses promesses des Pays-Bas.

Official, confirmed. Jayden Braaf has signed as new Borussia Dortmund player on a free transfer. 🟡⚫️🤝 #BVBClub statement confirms deal now completed. Braaf leaves Manchester City and joins BVB as revealed in the morning - here we go confirmed. pic.twitter.com/s8hnKHxOFL