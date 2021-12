Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi lâche une grosse réponse à Tebas pour Haaland !

Publié le 17 décembre 2021 à 18h45 par D.M.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Xavi a répondu à Javier Tebas. Le président de la Liga avait annoncé que le FC Barcelone n'était pas en capacité de recruter Erling Haaland.

Les plus grandes équipes européennes sont sur les starting-blocks et prêtes à passer à l’action dans le dossier Erling Haaland. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG souhaite le recruter en cas de départ de Kylian Mbappé. Le Real Madrid, mais aussi le FC Barcelone seraient aussi sur les traces de la star norvégienne, mais le club catalan pourrait vite abandonner cette piste. « Je ne pense pas qu'il soit possible pour Barcelone de signer Haaland à cause des chiffres et du contrôle économique, ce sont des données publiques. Il faudrait beaucoup de circonstances pour que le Barça puisse l'engager. Haaland est entre les mains de Raiola et il ne le vend pas contre des bonbons, il vend assez cher. Je ne vois pas de possibilités parce que la masse salariale de Barcelone ne leur permettra pas de le signer » a indiqué le président de la Liga, Javier Tebas.

« Tebas serait intéressé si des joueurs comme Haaland arrive en Liga »