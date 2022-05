Foot - Mercato

Mercato : Lautaro Martinez se prononce sur l'avenir de Paulo Dybala !

Publié le 27 mai 2022 à 15h59 par La rédaction mis à jour le 27 mai 2022 à 16h05

L'attaquant argentin de l'Inter Milan Lautaro Martinez a évoqué le cas de son compatriote Paulo Dybala, libre de tout contrat après son départ de la Juventus.

Après sept années de bons et loyaux services, marquées notamment par plusieurs titres en Serie A, Paulo Dybala (28 ans) va quitter la Juventus, où il arrive en fin de contrat le 30 juin prochain. Plusieurs clubs se sont mis à cibler l'attaquant, dont l'Inter Milan, mais l'avenir de l'international argentin ne sera pas réglé tout de suite à en croire son coéquipier en sélection Lautaro Martinez. En conférence de presse, le buteur de l'Inter a été interrogé sur la situation contractuelle de son ami et compatriote, et a répondu : « Nous avons parlé de beaucoup de choses, de sa situation notamment, mais aujourd'hui, il pense à l'équipe nationale et son avenir se décidera à la fin des matches internationaux. C'est un joueur de qualité, avec une personnalité, et j'espère que là où il jouera, il se sentira à l'aise et heureux » .