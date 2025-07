Mbappé : Son successeur déjà annoncé par la presse espagnole !

Lors de son arrivée au PSG, Kylian Mbappé avait choisi le numéro 29, puis il avait changé pour le 7 par la suite. Un schéma qui s’est reproduit au Real Madrid puisque pour sa première année le Français arborait le 9, mais la saison prochaine c’est le numéro 10 qu’il aura derrière le dos. L’ancienne tunique du champion du monde devrait revenir à Gonzalo Garcia d’après la presse espagnole.

Mbappé va changer de maillot

Kylian Mbappé va sans doute continuer à battre des records au Real Madrid, mais il y aura une légère différence par rapport à la saison dernière. En effet, d’après Marca, le Français devrait arborer le numéro 10 et plus le 9 l'année prochaine. Anciennement propriété de Luka Modric, la célèbre tunique est désormais libre et c’est donc le champion du monde qui devrait en hériter, alors que le nom d’Arda Güler était également évoqué. Une information qui a par la suite été confirmée par l'ancien joueur du PSG sur X, qui a sobrement posté : "10".