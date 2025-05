Margot Dumont : L’enquête inattendue chez Canal+ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présente sur le plateau du Canal Football Club dimanche, Margot Dumont a révélé avoir mené une petite enquête pour savoir si le choix du PSG de laisser plusieurs joueurs au repos était judicieux. Et d'après l'ancienne joueuses, un préparateur physique d'un club de Ligue 1 lui a confié qu'il s'agissait d'une excellente idée.

Alors que le titre en Ligue 1 a acquis, le PSG peut se permettre le luxe de faire largement tourner son effectif en vue des deux prochaines finales qui attendent les Parisiens contre Reims en Coupe de France, puis face à l'Inter Milan le 31 mai à Munich. A tel point que Luis Enrique a même décidé d'offrir une semaine de vacances à certains de ses cadres. Un choix largement commenté afin de savoir s'il s'agit d'une bonne idée ou pas.

«J’ai mené mon enquête»

Présente sur le plateau du Canal Football Club dimanche, Margot Dumont a révélé avoir enquêté afin de trouver une réponse à cette question. « Je trouve ça super intelligent. J’ai mené mon enquête, j’ai appelé un préparateur physique d’un très bon club de Ligue 1, qui m’a expliqué que c’était une très bonne chose », assure-t-elle au micro de Canal+.

«Une très bonne chose»

« Cela n’aura aucune conséquence physique – c’était la question que tout le monde se posait – car derrière, ils vont réenclencher sur deux semaines à fond. Les joueurs ne font pas non plus ce qu’ils veulent pendant ce temps-là. Ils ont un programme à suivre et un rapport à fournir au club », ajoute Margot Dumont.