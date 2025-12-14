Lucas Chevalier : Grosse surprise à venir au PSG ?

Alexis Brunet

Mercredi, le PSG aura l’opportunité de remporter un sixième trophée. Le club de la capitale va affronter Flamengo en finale de Coupe intercontinentale, mais qui gardera les cages parisiennes ? Sauf énorme surprise, Lucas Chevalier devrait retrouver une place de titulaire, lui qui avait été remplacé par Matvey Safonov lors des trois dernières rencontres.

Avant la fin de l’année, le PSG a encore deux matchs à disputer. Le club de la capitale va affronter Fontenay (N3) en Coupe de France samedi prochain, mais avant cela il y aura surtout la finale de la Coupe intercontinentale à jouer face aux Brésiliens de Flamengo.

Marquinhos et Dembélé de retour Ce dimanche, le PSG a d’ailleurs pris la direction de Doha au Qatar, où aura lieu la rencontre. Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment complet avec Achraf Hakimi comme seul absent, lui qui est blessé depuis plusieurs semaines. Forfait contre Metz samedi (2-3), Marquinhos et Ousmane Dembélé sont bien du voyage.