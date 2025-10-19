L’OM perd un joueur, c’est validé à l’étranger !

Alexis Brunet

Pendant les trois prochains mois, Amine Gouiri ne va malheureusement pas pouvoir aider l’OM. Samedi soir, le club phocéen a annoncé que son attaquant allait se faire opérer de l’épaule droite et qu’il devrait manquer les trois prochains mois de compétition. À en croire certains journalistes algériens, cela serait tout de même une bonne nouvelle, car cette opération permettra ainsi au Marseillais de ne pas rechuter.

Samedi soir, l’OM a étrillé Le Havre au Vélodrome en s’imposant 6-2, notamment grâce à un quadruplé de Mason Greenwood. Une belle soirée pour les Marseillais, mais une mauvaise nouvelle est venue gâcher la fête. Le club phocéen a annoncé qu’Amine Gouiri allait devoir se faire opérer et qu’il manquerait environ trois mois de compétition.

« Je pense qu’il prend la bonne décision » Une opération qui tombe mal pour l’OM, mais également pour l’Algérie. En effet, l’attaquant a de grandes chances de louper la CAN qui débute le 21 décembre, mais cela est peut-être un mal pour un bien. Selon le journaliste de La Gazette du Fennec, Yanni Abdelli, interrogé par Foot Mercato, cela permettra à l’ancien Niçois d’éviter les rechutes. « Cette blessure est embêtante pour la CAN. Mais, je pense qu’il prend la bonne décision. Il y a des risques de rechute, il a raison de se faire opérer. Même si on perd un élément clé, c’est la meilleure solution pour ne pas compromettre la suite de sa carrière comme ce fut le cas pour Mourad Meghni à l’époque. Entre choisir la CAN et la Coupe du monde, je pense que tout le monde aurait fait le même choix. Il est encore jeune, il aura le temps de disputer d’autres CAN. »