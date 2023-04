Wallemme, Warmuz, Leclercq... Quiz sur l’histoire du RC Lens

La rédaction

Le Racing Club de Lens n’appartient certes pas à la catégorie des plus grands clubs français de l’histoire, mais son palmarès n’en reste pas moins glorieux. Et la place qu’il occupe dans le football tricolore est importante, au regard de son passé et de sa popularité, le stade Bollaert faisant partie des grandes places du championnat de France.

Si le Racing Club de Lens n’appartient pas à la catégorie des plus grands clubs français au regard du palmarès, étant largement devancé par les ténors tels que l’ASSE, l’Olympique de Marseille, le PSG, l’Olympique Lyonnais, le FC Nantes, l’AS Monaco ou les Girondins de Bordeaux, qui affichent tous plus de cinq titres de champion de France, il n’en garde pas moins une histoire glorieuse, marquée par la fidélité du public de Bollaert et des grands moments de triomphe et de joie collective, comme le titre de champion de France remportée à la fin des années 90.

La grande période au tournant des années 2000

Cette période entre la fin des années 90 et le début des années 2000 constitue indiscutablement la plus grande dans l’histoire du club « sang et or ». Le groupe lensois, alors composé de figures historiques du club, majoritairement dans le secteur défensif, d’un milieu très complet, à la fois solide physiquement et très à l’aise balle au pied, et de quelques grands talents offensifs, à l’image de Vladimir Smicer et de Tony Vairelles, puis de El-Hadji Diouf ou Daniel Moreira après eux, était alors redoutable, d’autant qu’il était armé d’un mental en béton. Ce n’est pas un hasard si c’est au cours de ces années que le RC Lens a remporté ses trophées, que ce soit en championnat ou en Coupe de la Ligue, ce n’est pas un hasard si c’est au cours de ces années qu’il effectua ses plus beaux parcours européens, même si le passé, notamment à la fin des années 70, est également marqué par quelques exploits de légende, comme un match retour épique contre la Lazio de Rome (victoire 6-0 et qualification) en 1977 en Coupe de l’UEFA.

Depuis, le club a connu des périodes plus difficiles, avec un passage en Ligue 2 récemment, mais il semble désormais de retour vers le haut niveau, sous la houlette de son entraîneur Franck Haise. A tel point qu’il n’est pas exclu que le RC Lens parvienne à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions en fin de saison.