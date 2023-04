Le RC Lens pousse un coup de gueule inattendu !

Arnaud De Kanel

Il y avait le feu partout à Bollaert samedi soir, autant dans la surface monégasque qu'en tribunes où le groupe de supporters KSO fêtait ses 30 ans. Les fans lensois ont craqué des fumigènes et tiré plusieurs feux d'artifice ce qui a interrompu brièvement la rencontre à la demi-heure de jeu. Un comportement qui n'a pas plus à Franck Haise.

Le RC Lens n'a fait qu'une bouchée de l'AS Monaco samedi soir à Bollaert. Les hommes de Franck Haise se sont facilités la tâche d'entrée avec le doublé de Loïs Openda et n'ont jamais été inquiétés par la suite. Une prestation magistrale, la plus aboutie de la saison sans doute côté lensois, ombragée par une légère interruption suite à l'usage d'engins pyrotechniques en tribunes. Une partie de la tribune Marek pourrait donc être fermée et c'est plutôt mal venu compte tenu de la situation. Les Lensois auront besoin de leurs supporters dans ce sprint final, Franck Haise le sait bien. Le coach des Sang et Or a loué ses joueurs mais il a été beaucoup moins tendre avec ses supporters, plus particulièrement ceux du groupe KSO.

Mercato express, le RC Lens boucle un transfert en 24 heures https://t.co/3MPmPQI4Pp pic.twitter.com/oBuv6GsLVC — le10sport (@le10sport) April 22, 2023

«J'ai trouvé que c'était un très gros match»

« Je me suis régalé. Au bout de 30 minutes, je me suis demandé si nous pourrions garder ce rythme. Nous avons continué assez longtemps. En face de nous, il y avait Monaco, très à l'aise à l'extérieur. J'ai trouvé que c'était un très gros match. Loïs Openda est décisif sur les trois buts. Il est en forme depuis très longtemps. Mais tout le monde a fait un match énorme. Il y a tellement d'équipes fortes avec beaucoup de points. On se doit de continuer à aller jusqu'au bout de cette saison, d'essayer de faire des performances de cette qualité, et d'avoir une récompense. Pour le club, pour les personnes qui aiment le RC Lens », a noté Franck Haise en conférence de presse, avant d'avoir un petit mot pour les supporters.

Les supporters sont là pour supporter, et non pour tirer des feux d'artifice