Mercato - Paris FC : Une réponse fracassante lâchée à l'OM ?

À la recherche d’un buteur capable de dépasser la barre des vingt buts par saison, le Paris FC aurait fait de Matthis Abline sa priorité. Âgé de 22 ans et actuellement sous contrat avec le FC Nantes, l’attaquant semble de plus en plus attiré par un transfert dans la capitale. Autrefois envisagée, la piste menant à l’OM paraît désormais s’éloigner.

L'OM distancé dans ce dossier ? Il faut dire que Waldemar Kita n’a pas laissé vraiment le temps à l’OM d’espérer dans ce dossier Abline. « Abline n'ira pas, sauf s'ils paient une fortune, 50 M€. » avait alors déclaré le président du FC Nantes. Mais visiblement, cette somme n’effraye pas le Paris FC.