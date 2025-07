Barcelone - Paris FC : Le projet qui menace le PSG !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Racheté par la famille Arnault, le Paris FC est promu en Ligue 1 et donc ambitieux pour la suite de son projet. Le président du PFC explique d’ailleurs vouloir s’inspirer du FC Barcelone pour son projet, se distinguant ainsi clairement son voisin, le PSG, plus habitué à recruter le mercato grâce à ses moyens économiques.

Une Masia made in PFC

« C'est un club qui est basé sur la formation de jeunes joueurs. Notre objectif est de faire en sorte que la colonne vertébrale du club soit issue du centre de formation. En fait, nous voulons que les jeunes Parisiens contribuent au club et l'emmènent le plus loin possible », confie-t-il dans les colonnes de MARCA, ce qui confirme donc la différence de vision avec le PSG : « Nous achetons peut-être moins de grands joueurs que le PSG, ce qui est aussi un modèle tout à fait respectable, mais nous voulons suivre une voie légèrement différente, en exploitant davantage le potentiel de la région parisienne et en amenant les jeunes joueurs jusqu'à l'équipe première, comme le font certains clubs en Espagne ou en Italie. »