Paris FC : Un coup «extraordinaire» annoncé à l’étranger !

Durant la saison dernière, le Paris FC a eu la chance de voir débarquer la famille Arnault, désormais à la tête de l'autre club de la capitale. Une magnifique opportunité pour le président Pierre Ferracci qui permet au club de voir grand pour son avenir. En Ligue 1, le Paris FC tentera de se maintenir la saison prochaine et de se faire une place dans l'élite.

En terminant 2ème de Ligue 2 la saison dernière, le Paris FC a validé son ticket pour la Ligue 1, une grande première depuis des décennies. Le club de la capitale a un grand projet ambitieux et veut s'intégrer parmi les meilleures équipes du championnat. L'arrivée de la famille Arnault, un coup incroyable peut servir.

Le Paris FC a réussi un énorme coup En profitant de l'arrivée de la famille Arnault ainsi que de Red Bull, le Paris FC peut prétendre s'en sortir en Ligue 1 pour sa quasi grande découverte de l'exercice. Pierre Ferracci et ses équipes travaillent déjà dur pour réaliser un mercato efficace. « J'avais plusieurs options, surtout américaines, mais je voulais trouver une solution française pour la majorité du capital que je possédais. Un jour, on m'a présenté la famille Arnault, qui souhaitait investir dans le Paris FC, avec la présence de Red Bull. J'ai sauté sur l'occasion car je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire pour le club. C'est une famille très puissante financièrement, puisqu'elle contrôle le plus grand groupe de luxe au monde. Ils vont investir à long terme dans le Paris FC, mais ils veulent atteindre le niveau européen le plus rapidement possible » explique le président à propos de ce deal dans une interview pour le quotidien espagnol Marca.