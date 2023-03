Metz - Le Havre : Le match du titre pour les Havrais ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

En clôture de la 27 e journée de Ligue 2, le leader havrais se déplace sur la pelouse de Metz. Un choc au parfum de Ligue 1 qui pourrait clairement positionner les Normands sur la route de la remontée parmi l’élite. En cas de victoire, le HAC compterait 11 points d’avance à 11 journées de la fin…

Le Havre AC affronte, ce lundi (20h45), le FC Metz au stade Saint-Symphorien. Les Havrais, leaders de la Ligue 2 BKT et invaincus sur leurs 24 dernières sorties, tenteront d'arracher une victoire face à leur adversaire du jour. De l'autre côté, les Messins, qui ont enregistré un large succès face à Annecy lors de la dernière journée (3-0), essayeront de s'imposer pour se rapprocher un peu plus de la deuxième place, synonyme de montée en Ligue 1. Mais aussi, de mettre fin à une série de défaites face aux leaders de Ligue 2 qui remonte à l'exercice 2013-2014. Le dernier succès face à un leader de Ligue 2 remonte au 23 octobre 2013 face à Angers (1-0).

Un match important pour le sprint final

Il n'est à cacher pour personne que cette rencontre entre les deux clubs comptera pour le sprint final. La victoire pour l'une des deux formations, respectivement première (Le Havre) et quatrième (FC Metz) du championnat pourrait les mettre dans de bonnes conditions à 11 matchs de la fin du championnat. Le HAC pourrait déjà prendre une large avance de 11 points sur son dauphin, Bordeaux, en cas de victoire face aux locaux. Quant aux Grenats, ils pourraient profiter du soutien de leur public afin d'enregistrer une victoire qui leur permettrait de chiper la deuxième place du classement, synonyme de montée en Ligue 1, aux Bordelais restés sur un nul lors de leur dernier match face à Sochaux (1-1) . Rappelons que lors de la dernière rencontre entre les deux équipes, qui s'était déroulée au stade Océane (Le Havre), le club du doyen français s'était imposé par 2-0.

La meilleure saison de l'histoire du Havre en Ligue 2 ?

Meilleure défense du championnat avec seulement 11 encaissés jusqu'à présent, le HAC est en train de réaliser, pour le moment, sa meilleure saison de l'histoire en deuxième division depuis celle de 2007-2008 où ils s'étaient inclinés seulement 4 fois en 37 matchs. Il est peut-être tôt pour en parler mais les hommes de Luka Elsner sont en train de réaliser l'inattendu jusqu'à là. Les Havrais pourront compter sur leur défense, meilleure du championnat jusqu'à présent avec seulement 11 buts encaissés en 26 rencontres jouées, afin de continuer sur la bonne voie. L'autre statistique est celle des victoires. En effet, avec 24 succès, le HAC pourrait se rapprocher du record historique de matchs sans défaite détenu par l'AS Beauvais Oise (26 victoires lors de la saison 1996-1997).

Cornette-Mikautadze qui aura le dernier mot ?

Le match Metz-Le Havre verra aussi un duel entre les deux attaquants, Quentin Cornette (Le Havre) et Georges Mikautadze, tous les deux meilleurs buteurs de leurs clubs. Cornette compte 6 buts inscrits en 26 matchs disputés, il est le meilleur buteur du club normand avec 6 pions en 22 matchs. La saison 2021-2022 était la meilleure de sa carrière sur le plan individuel (6 buts, 7 offrandes en 36 matchs). Du côté Messins, c'est Georges Mikautadze qui est en train de réaliser une saison au sommet. Le joueur qui est passé par l'Académie de l'OL en est à son 14 pion en 25 matchs disputés. Le natif de Lyon est le meilleur buteur du championnat jusqu'à présent avec 14 réalisations suivi de Jean-Philippe Krasso (Saint Etienne, 13 buts).

« Il n’y a pas de place pour l’erreur »