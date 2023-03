Le Havre - ASSE : Les Verts peuvent tout relancer en Ligue 2

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

L’affiche de la 28e journée de Ligue 2 oppose Le Havre à l’AS Saint-Etienne (samedi, 15h). Le leader tentera de relancer la machine après plusieurs matchs nuls face à un collectif stéphanois retrouvé (3 victoires et 2 nuls sur les 5 derniers matchs). En cas de victoire, l’ASSE pourrait relancer la course au titre et sortir un peu plus de la lutte pour le maintien.

Toujours leader de Ligue 2, le Havre AC a enregistré un nul face à Metz (1-1), lundi dernier, pour le compte de la 27e journée. Si les Havrais maintiennent toujours une série de matchs sans la moindre défaite, il faudra quand même penser à gagner des points si les joueurs de Luka Elsner veulent garder un écart significatif sur le deuxième du championnat, Bordeaux. A 11 journées de la fin, le titre n'est pas encore acquis surtout en cas de mauvais résultat des leaders face à l'AS Saint-Etienne ce samedi.

Ne pas tomber dans la facilité

Les bons résultats permettent certes de gagner en confiance mais laisse parfois les joueurs tomber dans la facilité, pourtant c'est ce que devront essayer d'éviter les coéquipiers de Victor Lekhal à quelques journées de la fin du championnat. Surtout qu'il serait dommage de voir le titre s'échapper à cause d'un manque de concentration. Le Havre risque-t-il de fléchir dans la dernière ligne droite ? Selon le coach Elsner, il n'a senti aucun relâchement : « On était dans la difficulté face à Metz, on n'a pas eu des ballons pour tuer le match. Il y a 0 relâchement dans la manière de travail, on sent que le groupe est concerné par la suite des évènements. Il faut garder notre sang froid et notre humilité, on est encore loin de la barre qui nous permettrait de monter ».

Les Stéphanois revanchards ?

Après la lourde et humiliante victoire encaissée à l'aller à Geoffroy Guichard (0-6), les Stéphanois se déplacent au Havre avec le sentiment de revanche et quoi de mieux qu'une victoire pour mettre les bâtons dans les roues du Havre pour la course au titre. Mais le coach stéphanois, Laurent Batlles n'ira pas en Normandie avec l'esprit revanchard mais celui de continuer sur la lancée que les joueurs entreprennent depuis les 5 derniers matchs (3 victoires, 2 nuls). Pour lui, le match aller était tout sauf rationnel compte tenu de l'infériorité numérique de l'ASSE après l'exclusion de 3 de ses joueurs (Green, Cafaro, Briançon) : « Ce match aller était irrationnel (l'ASSE avait été réduite à 8 contre 11). Je ne suis pas revanchard, j’ai envie qu’on continue sur notre lancée et de prendre des points pour remonter au classement. On va jouer une équipe solide, avec une grosse force mentale qui ne perd plus. Elle s'appuie sur beaucoup de joueurs qui ont connu la montée et de jeunes éléments qui performent. J’ai connu cette situation, ils savent aussi qu’ils ont cette réussite pour prendre des points importants. À nous de faire un gros match là-bas ».

