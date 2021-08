Foot - Ligue 2

Ajaccio - Caen : Alexandre Mendy, l’étrange expulsion…

26 août 2021

Auteur d’un super début de saison, Caen est tombé en Corse (2-0) avec l’expulsion de son entraîneur et de son meilleur buteur. Et le deuxième carton rouge pose question.