Transferts : Le PSG boucle un gros deal, tout pouvait basculer

Benjamin Labrousse

Cet été, le PSG n’a pas hésité à dépenser 45M€ pour s’attacher les services de Bradley Barcola. L’ailier de 21 ans a signé à Paris en provenance de l’OL après une saison 2022-2023 très réussie. Pourtant, le joueur français aurait pu quitter Lyon afin d’effectuer un prêt en Suisse. Explications.

Il aura été l’une des sensations de Ligue 1 la saison passée. Après une fin d’exercice 2022-2023 très aboutie, Bradley Barcola a forcément tapé dans l’œil de nombreux clubs. Si le PSG a finalement réussi à obtenir la signature du jeune lyonnais pour 45M€, certains clubs anglais comme Chelsea ou encore Manchester City appréciaient son profil.

Barcola a été très proche de rejoindre la Suisse

Pourtant, l’histoire aurait pu être totalement différente pour Bradley Barcola. En effet, le Parisien révèle que l’ailier a été tout proche de rejoindre Saint-Gall (Suisse) en prêt lors du mercato hivernal. L’entraîneur du club suisse Peter Zeidler était sous le charme du joueur.

« Entre nous, le courant est très vite passé »