Benfica - Toulouse : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables…

Benjamin Labrousse

Ce jeudi 15 février, Benfica accueille Toulouse à l’Estadio da Luz de Lisbonne dans le cadre du match aller des 16èmes de finale de la Ligue Europa. Une rencontre qui fait office de véritable défi pour les Violets, mal embarqués en Ligue 1. Les deux formations vont s’affronter à partir de 21h, l’occasion pour le 10sport de vous donner toutes les informations sur ce choc.

Après deux journées de Ligue des Champions, place à la Ligue Europa. Ce jeudi 15 février, plusieurs clubs français disputeront leur match aller des 16èmes de finale de la C3. C’est le cas notamment pour Lens (face à Fribourg), Rennes (face à l’AC Milan), mais également de Toulouse. Les Violets se déplacent sur la pelouse de Benfica ce jeudi soir, pour une rencontre à suivre à partir de 21h. Loin d’être favorite, la formation de Carles Martinez Novell aura toutefois un coup à jouer sur la mythique pelouse de l’Estadio Da Luz à Lisbonne.

Toulouse à la peine

Ce duel entre Lisboètes et Toulousains promet d’être inédit ! La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à juillet 2011 et à un match amical remporté (1-0) par Benfica. Du côté de Toulouse, Carlos Martinez Novell devra se passer de deux blessés de longue date avec Zakaria Aboukhal et Denis Genreau.



La composition probable de Toulouse : Restes - Desler, Costa, Nicolaisen, Suazo - Siero, Casseres, Schmidt - Donnum, Dallinga, Babicka



Le TFC espère clairement pouvoir faire office de trouble-fête dans cette Ligue Europa. Le club toulousain est en grande difficulté en championnat, et pointe actuellement à la 14ème place de Ligue 1. Toulouse enchaîne les résultats irréguliers. Malgré un beau succès acquis face à Reims (2-3) le 4 février, les Violets restent sur une défaite très décevante à domicile face à Nantes (1-2).

Benfica en pleine forme

De son côté, le club portugais pourra compter sur la quasi-totalité de son groupe pour affronter le TFC . Le coach allemand Roger Schmidt possède toutes ses cartes en main, et seul Juan Bernat, prêté par le PSG, devrait manquer à l’appel ce jeudi soir.



La composition probable de Benfica : Trubin - Auresnes, Antonio Silva, Otamendi, Morato - Neves, Kokcu - Di Maria, Rafa Silva, Joao Mario - Cabral



Leader du championnat portugais à égalité avec le Sporting, Benfica aborde cette rencontre dans la peau du grand favori. Reversés en Ligue Europa après avoir été très décevants dans leur groupe de Ligue des Champions, les Aigles auront à cœur de faire un beau parcours dans cette compétition. Au niveau de la forme récente de la formation lisboète, Benfica a obtenu 11 victoires lors de ses 13 derniers matchs toute compétitions confondues. Le club portugais reste sur un match nul face au Vitoria Guimaraes (2-2) dimanche dernier.

Où et quand voir le match ?