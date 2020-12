Foot - Rennes

Rennes : Julien Stéphan satisfait après la victoire à Lorient !

Publié le 20 décembre 2020 à 23h40 par La rédaction

Dans le derby breton ce dimanche, le Stade Rennais a confirmé son regain de forme en s’imposant au Moustoir (0-3). Avec deux victoires de rangs, les hommes de Julien Stéphan retrouvent des couleurs, pour le plus grand bonheur de l'entraîneur.