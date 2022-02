Foot - Rennes

Rennes : Genesio vole au secours d’Antonetti après son pétage de plomb !

Publié le 24 février 2022 à 23h20 par La rédaction

Suspendu dix matchs dont sept ferme après son altercation avec Sylvain Armand, Frédéric Antonetti a reçu le soutien de Bruno Genesio.