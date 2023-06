EXCLU - Rennes : Un nouveau poste pour Bruno Genesio ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Aux commandes du Stade Rennais depuis mars 2021, Bruno Genesio s’est imposé comme le patron du club breton. Quatrième la saison passée, il pourrait de nouveau terminer dans le top 5 en cas de victoire contre Brest ce week-end. Des performances qui pourraient lui permettre de prendre de l’ampleur chez les Rouge et Noir…

En optant pour la Chine (2019-2021-, on pensait qu’il serait compliqué de revoir Bruno Genesio revenir en Europe. Finalement, l’opportunité Rennes s’est présentée et le technicien français a réalisé un joli come-back en mars 2021. Un an plus tard, les Bretons terminent au pied du podium et signent une saison 2021-2022 de haut-vol. Sous les ordres de Genesio, Rennes franchit un cap, en Ligue 1 comme sur la scène européenne.

Genesio bientôt manager ?

Les performances de Bruno Genesio, et sa méthode, plaisent à ses dirigeants. L’entente est solide, la confiance au beau fixe. Suffisant pour envisager de le voir prendre du galon au sein du Stade Rennais ? Selon nos informations, c’est un sujet qui avance dans les coulisses du club. Un rôle de manager général pourrait être confié à Bruno Genesio, lui permettant d’avoir un peu plus de poids dans la gestion sportive et stratégique du club. Pour le moment, la 38e et dernière journée de Ligue 1 est prioritaire sur tout le reste. Rennes a encore la possibilité de terminer quatrième en cas de faux-pas du LOSC. A l'issue de la saison, des discussions plus concrètes auront lieu et Bruno Genesio pourrait se voir proposer une promotion, si les conditions conviennent à toutes les parties.