Zaïre-Emery, Barcola... L'équipe de France interpelle les cracks du PSG

En plus de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, et Randal Kolo Muani, deux cracks du PSG ont été sélectionnés par Didier Deschamps pour l’Euro 2024. En effet, Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola ont tous deux été convoqués, une grande première pour le numéro 29. Meilleur buteur de l’histoire des Bleus, Olivier Giroud s’est exprimé sur les deux phénomènes parisiens.

Les 25 représentants de l’équipe de France à l’Euro sont désormais connus. Présent au journal de 20h, Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi soir, sa liste élargie des convoqués pour la compétition qui se tiendra en Allemagne. Si la présence de N’Golo Kanté est la grande surprise de la soirée, Bradley Barcola a également été appelé pour la première fois avec les Bleus. Même son de cloche pour son coéquipier au PSG Warren Zaïre-Emery, qui, à 18 ans, va vivre le premier grand tournoi international de sa carrière.

« S’il a besoin de quoi que ce soit, je suis là »

A l’occasion d’un entretien accordé au Parisien , Olivier Giroud s’est exprimé sur le numéro 33 du PSG. « J’ai pour habitude d’aller vers les plus jeunes, les derniers arrivés. Lors de nos deux rassemblements communs, on a échangé, je lui ai demandé comment il se sentait » , a ainsi confié le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France. « On va avoir du temps pour discuter. S’il a besoin de quoi que ce soit, je suis là. Il le sait. Après on parle d’un garçon étonnamment mature par rapport à son âge. Mais je ferai en sorte qu’il se sente le mieux possible » .

« Il a tout pour signer un long bail avec l’équipe de France »