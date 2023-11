Une star du PSG échappe à une catastrophe, c’est le soulagement

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Absente de la dernière Coupe du monde au Qatar, l’Italie aura l’occasion de défendre son titre à l’Euro 2024. Les coéquipiers de Gianluigi Donnarumma ont obtenu leur ticket pour l’Allemagne ce lundi soir en obtenant le nul contre l’Ukraine (0-0). Un soulagement pour toute une nation, et le portier du PSG ne cachait pas sa satisfaction.

Gianluigi Donnarumma a connu un hiver bien calme en 2022. Tandis que Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar, Achraf Hakimi, Danilo ou encore Keylor Navas s’envolaient pour le Qatar afin de participer à la Coupe du monde, le portier du PSG est quant à lui resté chez lui, l’Italie ne décrochant pas son billet pour l’événement. Un traumatisme pour un pays déjà absent quatre années auparavant pour l’édition 2018 en Russie et qui risquait un nouveau traumatisme ce lundi soir. Face à l’Ukraine ce lundi, la Squadra Azzurra jouait gros.

« C'est inexplicable »

Et les coéquipiers de Gianluigi Donnarumma ont assuré le service minimum en obtenant le point du match nul (0-0), suffisant pour valider la qualification pour l’Euro 2024. La joie était grande après la rencontre. « Il y a beaucoup de fierté, nous remercions tous les supporters. C'est aussi grâce à eux qui nous ont donné un coup de main incroyable dans les dernières minutes, c'est inexplicable. Nous sommes heureux, nous faisons la fête dans le vestiaire, nous sommes là aussi », a réagi le portier du PSG au micro de la Rai .

« Nous devons continuer comme ça »