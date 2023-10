Une recrue du PSG déjà en grand danger ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé cet été au PSG, Milan Skriniar a enchaîné les titularisations, sans pour autant répondre aux attentes. Sa place est menacée, surtout que le retour de Presnel Kimpembe se précise. Victime d'une rupture du tendon d'Achille en février, le champion du monde 2018 pourrait faire son grand retour à l'entraînement durant le mois de novembre.

Cible de longue date de Luis Campos, Milan Skriniar a enfin posé ses valises à Paris. En fin de contrat avec l'Inter, le défenseur slovaque a rejoint le PSG lors du dernier mercato estival. Une arrivée, qui a fait le plus grand bien au club parisien, surtout après le départ de Sergio Ramos et la grave blessure de Presnel Kimpembe. Titularisé très vite par Luis Enrique, Skriniar a réalisé des débuts timides sous le maillot du PSG.

Milan Skriniar répond aux critiques

Très vite, les premières critiques sont apparues sur son niveau de jeu. « Pour moi, ce qui est important, c'est ce que me dit l'entraîneur et à quel point il est satisfait de moi. Jusqu'à présent, j'ai joué tous les matches, donc il est probablement satisfait de moi. Je me sens soutenu par le coach (Luis Enrique). Il parle aussi aux autres joueurs, mais il m'a dit qu'il aimait que j'essaye aussi de jouer vers l’avant. C'est comme ça qu'il veut que le PSG joue » a répondu Skriniar il y a quelques jours.

Kimpembe pourrait le pousser vers le banc

Mais Milan Skriniar ne doit pas dormir sur ses deux oreilles. Surtout que le retour de Presnel Kimpembe approche. Victime d'une rupture du tendon d'Achille en février dernier, il devrait retrouver le chemin de l'entraînement dès le mois de novembre et pourrait constituer une menace pour le Slovaque, dont le manque de vitesse n'a pas échappé à Luis Enrique. Car de l'autre côté, Marquinhos semble indéboulonnable.