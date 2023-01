Une nuit avec Rihanna ? Ce joueur du PSG donne sa version

Pierrick Levallet

Visiblement, Rihanna apprécie la compagnie des footballeurs. La chanteuse a été aperçue à plusieurs soirées aux côtés de certains joueurs comme Karim Benzema et Paulo Dybala. D’après certaines rumeurs, Marco Verratti aurait également passé une soirée avec elle. Le joueur du PSG n’a alors pas manqué de rétablir la vérité à ce sujet.

Si son talent sur le terrain ne fait aucun doute, Marco Verratti se voit néanmoins être critiqué par certains pour son hygiène de vie. Le milieu de terrain du PSG est considéré comme un grand fêtard et ne jouit donc pas de la meilleure des réputations dans la capitale. D’ailleurs, certains, comme Pierre Ménès, n’hésitent pas à le charger frontalement pour cela.

«Verratti ? Il n’est pas professionnel»

« Verratti ? C’est un joueur qui stagne parce qu’il n’est pas professionnel. Il ne bosse pas, il sort tout le temps, il fume, il picole. Ça passe à 20 ans, à 24 ans ça ne passe plus. Le club devrait être beaucoup plus exigeant avec lui. Le problème de Nasser c’est qu’il aime ses joueurs d’amour » avait notamment lâché le journaliste il y a quelques temps maintenant.

«Ce n’était pas vrai»